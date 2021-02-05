MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahta'da hayvan hırsızlığına 6 gözaltı
GeriGündem Kahta'da hayvan hırsızlığına 6 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sercan SAKAR/KAHTA (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Kahta'da hayvan hırsızlığına 6 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahta'da hayvan hırsızlığına 6 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hayvan hırsızlığına karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Kahtada hayvan hırsızlığına 6 gözaltı
İlçeye bağlı Akkuş köyünde 2 inek çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada hayvanları çaldığı belirlenen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; D.S., M.N.S., D.S., Ö.F., A.T. ve R.Y. gözaltına alındı. Bulunan inekler ise sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle