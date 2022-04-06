Haberin Devamı

İstanbul Pendik, Güllübahar Mahallesi’nde 29 Mart günü bir bebeğin terk edilmiş olduğu ihbarı yapıldı. Polis ve sağlık ekipleri mahalleye gitti. Bebeği bulan sağlık ekibinden, Pendik 11 No’lu Acil Yardım İstasyonu’nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki hemşire Büşra Durmaz, üşüyen ve aç kalan bebeği emzirdi, karnını doyurdu. 3 aylık olan bebeğe Nisa Mihriban ismini verdi. Kendisinin de 14 aylık kız bebeği bulunan Büşra hemşire evindeki bebek kıyafetlerini alarak hastaneye götürdü, Nisa’nın bakımlarını yaptı. Hastanedeki kontrollerin ardından Nisa bebek, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ‘Büşra ve sütkızı’ videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

EVLATLIK ALACAKTI

Dün sabah kaldığı çocuk bakımevinde aniden fenalaşan Nisa bebek, buradan alınıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda tedaviye alındı. Durumu kötüleşen Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Nisa bebeğin yoğun bakıma alındığı haberinden birkaç saat önce ulaştığımız hemşire Büşra Durmaz, “Eşimle konuştum onu evlatlık almak istiyorum. Bakıcı aile olabilmek için prosedürleri inceliyoruz. Nisa artık benim kızım” demişti.

Haberin Devamı

İHMAL İDDİASI

Öte yandan Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleşmesinde yurt görevlilerinin ihmali olduğu iddia edildi. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise ‘taksirle yaralama’ suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan mama benzeri bir madde olduğu düşünülüyor. Bahçelievler Polis Merkezi’nde, çocuk bakımevi görevlilerinin de ’ihmal’ iddiasıyla ifadesinin alındığı kaydedildi. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da idari soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece Twitter’dan “ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa Bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz” dedi. Hastaneden de “Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta” açıklaması yapıldı.

Haberin Devamı

NİSA BEBEĞİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

DÜN beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebek, cihaza bağlandı. Olayı haber alınca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne koşan Büşra hemşire acı haberle yıkıldı. Büşra hemşireyi meslektaşları güçlükle sakinleştirdi.

ANNE TUTUKLANDI

NİSA bebeği terk eden kişiyi bulmak için Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Bebeğin bulunduğu yer ve çevresindeki 60 kamera görüntüsü incelendi. Görüntülerde, bir kadının bebeği bırakarak bir araçla ayrıldığı görüldü. Ekipler, plaka bilgisinden aracın sahibi M.D.’yi (22) önceki gün Kocaeli, Gebze’de gözaltına aldı. M.D., bebeği Ebru Sepetçioğlu’nun (20) attığını söyledi. Ebru Sepetçioğlu eve düzenlenen baskınla yakalandı. M.D.’nin Ebru Sepetçioğlu’nun erkek arkadaşı olduğu ve bebeği birlikte attıkları belirlendi. Ebru Sepetçioğlu polisteki ifadesinde, “2019 yılında evlendim ve bir çocuğum oldu. Eşimden ayrıldım. M.Ç. ile tanıştım ve cinsel birliktelik yaşadım. Kadın sığınma evinde kalırken hamile kaldığımı anladım. 5 Ocak 2022 günü bir kız bebek doğurdum. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım” dedi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Ebru Sepetçioğlu tutuklandı.

Haberin Devamı