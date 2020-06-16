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Haber Giriş: 16.06.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Kahroldu... Feci kaza: 2'si çocuk, 5 yaralı

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Kahroldu... Feci kaza: 2'si çocuk, 5 yaralı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni patlayan otomobil, çelik bariyerleri parçalayarak yolun bitimindeki Aile Sağlık Merkezinin ocağının duvarına çarptı. Araçta bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralanırken bir çocuğun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan araçtan yaralı olarak kurtulan sürücü Muhammed Suleyman, yaralanan 2 çocuğunun durumunu görünce sinir krizi geçirdi.

Kaza, 10.00 sıralarında Santral yokuşu olarak bilinen İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kahroldu... Feci kaza: 2si çocuk, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre hastaneden tedaviden dönen Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin içinde olduğu Muhammed Suleyman idaresindeki 41 MK 004 plakalı otomobilin sık sık kazaların medyana geldiği Santral yokuşundan indiği sırada freni patladı. Sürüklenmeye başlayan otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerleri parçaladıktan sonra ağaçlık alan içinden yolun bitimindeki Aile Sağlık Merkezine çarparak durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken, içindeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahroldu... Feci kaza: 2si çocuk, 5 yaralı

2’Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Yusuf Suleyman, Hıdır Suleyman, Mustafa Suleyman, Helvan Demir Bektaş ve Hasan Mustafa’ya ilk müdahalesini sağlık ocağı personeli yaptı. Daha sonra olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 6 yaşındaki Hıdır Suleyman’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞANI YARALI SÜRÜCÜYE TELEFONUNU VERDİ

Öte yandan araçtan yaralı olarak kurtulan sürücü Muhammed Suleyman, yaralanan 2 çocuğunun durumunu görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ocağı personeli ve vatandaşların sakinleştirdiği Suleyman, ailesine telefonla bilgi vermek için çevreden telefon istedi. Bu sırada kendisine telefonunu uzatan sağlık ocağı çalışanı, yaralı sürücü ile ailesinin görüşmesine yardımcı oldu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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