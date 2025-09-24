Kahreden yangın... Biri çocuk 3 ölü

Haberin Devamı

O sırada evde bulunan 6 kişiden 3’ü kaçmayı başarırken, bir çocuk ile biri misafirliğe geldiği öğrenilen 2 kadın alevlerden kaçamadı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Dairenin camlarından dışarı fırlayan alevler mahallede de korku ve paniğe sebep oldu. Mahalle halkı alevlere müdahale etmek istese de mümkün olmadı.

DEPREMDE KURTULDU YANGINDA CAN VERDİ

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, dairede yaşayan Belgüzar Kaplan (81) ile misafirliğe gelen Müyesser Ar (88) ve Hasan Emir Efe Çorapçı’nın (2) yanmış cesetleriyle karşılaştı. Müyesser Ar’ın 6 Şubat depremlerinde Hatay’daki evi yıkıldığı için dönüşümlü olarak yakınlarında kaldığı, 1 aydır da yeğeni Hasan Acaroğlu’nun evinde olduğu öğrenildi.

BALKONDA ÇARESİZCE YARDIM BEKLEMİŞLER

Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ile Müyesser Ar alevlerden korunmak için balkona çıkıp yardım beklerken, Kifayet Acaroğlu’nun 2 torununu alıp evden çıkardığı, yaralandığı için tekrar içeri giremediği kaydedildi. Belgüzar Kaplan’ın ise Hasan Emir Efe’yi ‘balkondan sarkıt’ çağırılarını Alzheimer hastası olduğu için anlamadığı öğrenildi.

Hasan Emir Efe’nin annesi M. Çorapçı’nın (27) ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan hapiste olduğu, velayetinin anneannesi Kifayet Acaroğlu’na verildiği öğrenildi.