Kahreden tablo

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Türkiye Kadın Dernekleri Konfederasyonu 2022’de yaşanan kadın cinayetlerine dair bir rapor yayınladı. 2021 ve 2022 verilerinin karşılaştırıldığı rapora göre 2022’de kadın cinayetleri bir önceki yıla göre 9.48 oranında arttı. 2022 yılı boyunca 381 kadın öldürüldü. Bu sayı 2021’de 348’di. En çok kadının katledildiği şehir yine İstanbul olurken onu İzmir, Ankara ve Antalya takip etti. 2022 yılında öldürülen kadınların 137’si birlikte yaşadığı erkek tarafından, 88’i ise boşandığı erkek tarafından öldürüldü. 2021 ve 2022 yıllarında erkeklerin öldürdüğü kadınların medeni halleri incelendiğinde; 2021 yılında öldürülen kadınların 148’inin evli, 133’ünün bekâr ya da boşanmış, 14’ünün dini nikâhlı, 15’inin medeni durumu ise bilinmiyor idi. 2022 yılında öldürülen kadınların 182’si evli, 118’i bekâr ya da boşanmış, 15’i dini nikâhlı ve 66’sının medeni durumu ise bilinmiyor.