Kahreden öngörü

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Bursa’da 2014 yılında evlenen Burcu Ayda (32) ve Mustafa Ali Ayda (34) çiftinin 9 yıl içinde 4 çocuğu oldu. Bu süreçte uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mustafa Ali Ayda’nın uyguladığı şiddet ve hakaretlere dayanamayan Burcu Ayda, eşi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Burcu Ayda, çocukları Z.A. (9), B.A. (6), Ü.A. (5) ve Y.A. (2) ile Bursa’daki anneannesinin evine sığındı. Hakkındaki uzaklaştırma kararı biten ve eşinin kaldığı eve giden Mustafa Ali Ayda, “Değiştim artık sana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğim” dediği Burcu Ayda’yı ikna etti. Çift, 4 çocukları ile evlerine döndü. Mustafa Ali Ayda, hakkındaki uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra, 17 Aralık'ta eşini çocuklarının gözü önünde sol göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Ali Ayda tutuklandı.

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ÇOCUKLARI İÇİN DAYANMIŞ

Burcu Ayda’nın, öldürülmeden bir süre önce akrabalarına, yaşadığı sıkıntıları anlatıp “Benim ölümüm Ali'nin elinden olacak. Bunu biliyorum ve çok korkuyorum” dediği öğrenildi. Kızının ölüm haberini Yozgat’ta öğrenince Bursa'ya giden baba Mustafa Erdanlı, “Kızım, 4 sene önce bana bir mesaj atmıştı, ‘Baba beni kurtar’ yazıyordu. Aradığımda telefona kızım yerine akrabaları çıkıyordu. Telefonda bana, ‘Amca bir sorun yok’ diyorlardı. Sonrasında kızıma ben de 'Sığınma evlerine başvur ya da gelip alayım’ dedim. Kızım da ‘Baba, sana pislik yaparlar’ dedi” diye konuştu. Kızının sığınma evine başvurduğunu ancak çocuklarının okulda sene kaybı yaşamaması için vazgeçtiğini söyleyen Erdanlı, “Sığınma evine başvurmuş, oradaki görevliler de ‘Eğer ki buraya gelirsen, çocukların okulları 1 sene boşa gidecek tekrardan başlayacaklar’ demiş” dedi. Kızının yarıyıl tatili için torunları ile Yozgat’a gideceğini ancak acı haberi aldığını belirten Erdanlı, “20 gün önce kendisi ile telefon konuşması yaptım. Bana, ‘Baba Yozgat’a geleceğim. Çocuklarımın okulunun tatile girmesini bekliyorum’ dedi. Gelemedi” ifadelerini kullandı.

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‘TORUNLARIM O EVDE GÜVENDE DEĞİL’

-Anneleri gözlerinin önünde öldürülen 2’si erkek 4 torununun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındığını ancak Mustafa Ali Ayda’nın babası Medeni Ayda’nın, devlet korumasını kabul etmeyerek, torunlarının bakımını üstlendiğini hatırlatan Erdanlı, “Torunlarım o aile ile kalmasın. Torunlarım o evde güvende değil. Torunlarımın benim gözetimim altında, bir kurumda bakılmasını istiyorum” dedi.