Kahreden ölüme nöbet tepkisi

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Ankara’da asistan doktor olarak görev yapan Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışında trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu bugün için tüm asistan hekimlere bir anma etkinliği çağrısı yaptı. TTB Merkez konsey üyesi ve asistan doktor Meltem Günbeği, asistan hekimlerin nöbete itiraz edemediklerini, ettikleri zaman ceza nöbeti yazıldığını ve mobbinge maruz kaldığını belirtti. Hürriyet’e konuşan Dr. Günbeği, hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen’in de çalıştığı Ankara Şehir Hastanesi’nde son yıllarda çok fazla mobbing nedeniyle istifa eden asistan hekim olduğuna dair şikâyet aldıklarını ifade etti. Dr. Günbeği, pandemi döneminde de nöbete kalanların hep asistan hekimler olduğunu, sağlık sisteminin neredeyse tüm angarya işlerinin asistan hekimler üzerinden yürütüldüğünü ve asistanların düzgün eğitim alamadıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Nöbet listelerini bölümdeki kıdemli asistan hazırlıyor. Bölümde 3 asistan varsa bu 10 gece nöbet tutulması demek. Ancak kıdemli asistanlara daha az, yeni gelenlere ise daha fazla nöbet yazılıyor. Günlerce duş dahi alamayan ve hastane odasında yıkanan asistanlar var. Rümeysa’nın son 5 nöbetini de gün aşırı tuttuğunu öğrendik. Asistan hekimler arasında depresyon, intiharlar çok fazla.”

ŞARTLAR KORKUTUYOR

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Kaza sonrası sosyal medyaya düşen fotoğraflardan biri de Dr. Rümeysa Berin Şen’in kanlı kimlik kartı oldu. Görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi’ne ait kimlik kartı da birçok kullanıcının dikkatini çekti. Dünyanın en zor sınavlarından biri olarak geçen ‘Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) en yüksek puan alan öğrencilerin ise uzmanlık için daha az nöbet tutulan, iş yükü ve mobbingin daha az yaşandığı dermatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi bölümleri seçtiği de yine sosyal medyada dikkat çekilen konulardan biri oldu. En başarılı öğrencilerin aslında cerrahi bölümlerde çalışmak istediğini söyleyen Dr. Meltem Günbeği, genç hekimlerin bu şartlar nedeniyle ideallerinden uzaklaşmak zorunda kaldığını ifade etti.

Asistan ve genç uzman hekimler sosyal medyada bir etiket açarak Rümeysa Berin Şen’in günlerce çok yoğun, uykusuz çalışması nedeniyle kaza yaptığını, asistan hekimlerin yaşadığı mobbing’in araştırılması gerektiğine dikkat çekti. #Yorgundoktorlarölüyor etiketi ile konuya dikkat çekmeye çalışan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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@meliikekaratepe: Bugün bir doktor arkadaşımız öldü. O günaşırı, hiç uyumadan geçen nöbetlerin birinden çıkarken. Evine gitmeye çalışırken. Duran kamyona çarparak. Mobbing artık sadece ruh sağlığını bozmuyor. Bu mobbing can alıyor

@DrSarperSaglam: Dr. Rümeysa Berin Şen, uykusuz nöbetin kurbanı oldu. Özellikle kıdemsiz asistanların ne şartlarda çalıştığını biliyoruz, yetkililer bu şartları düzeltmek için neyi bekliyor?

@VeysiCe: 12 saatten fazla çalışmak bile bilişsel işlevleri bozup dikkat ve refleksleri zayıflatırken insanları 36 saat çalışmaya zorlamak akıl dışılık, insafsızlık ve cinayettir. Bu düzen bunu dikte eden hocalarla beraber bitmeli.

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NÖBETLER NASIL TUTULUYOR

Dr. Meltem Günbeği nöbet sistemini de kabaca şöyle anlattı: “Asistan hekim sabah çalışmaya gidiyor ve tüm gün poliklinikte çalışıyor. O gece ertesi sabaha kadar nöbet tutuyor. Sabah ise tekrar poliklinik görevine devam ediyor. Yani uyumadan 36 saat boyunca çalışmış oluyor. Nöbet ertesi ise hiçbir zaman 17.00’de ayrılmıyor. Ameliyat ya da başka bir iş varsa akşam 20.00 sıralarında çıkış yapabiliyor. Eve gidip sadece uyuyup ertesi gün tekrar polikliniğe geliyor ve bir sonraki gün yine nöbet tutuyor. Hafta sonu izni yok.

Ayda 1 hafta sonu boş olabiliyor.”

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen, memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde son yolculuğuna uğurlandı.