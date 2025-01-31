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Kahreden ölüm! Fatma öğretmen, ikizlerini doğurduktan sonra hayatını kaybetti

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#Mardin#Kızıltepe#Doğum Sonrası Ölüm
Kahreden ölüm Fatma öğretmen, ikizlerini doğurduktan sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 15:40

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikiz bebek doğurduktan sonra rahatsızlanan öğretmen Fatma Erdem Çeçen (30), sevk edildiği Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Fatma Erdem Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Fatma Erdem Çeçen, dün ilçedeki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi. Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Mardin#Kızıltepe#Doğum Sonrası Ölüm

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