Kahreden ölüm! Evine giderken hayatını kaybetti

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Kaza, dün akşam saatlerinde Düztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koçak'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Koçak'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Koçak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Koçak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazanın ardından kaçan ve gece saatlerinde polise teslim olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.