Serdar ALTINTEPE - DHA - İHA
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Kahreden ölüm! 3 yaşındaki çocuk...
Esenyurt'ta servis aracının sokakta park etmeye çalışırken çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta park etmek için manevra yapan servis minibüsünün şoförü arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Servis minibüsünün çarptığı çocuk ölürken sürücü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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