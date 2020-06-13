MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahreden ölüm! 3 yaşındaki çocuk...
GeriGündem Kahreden ölüm! 3 yaşındaki çocuk...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serdar ALTINTEPE - DHA - İHA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

Kahreden ölüm! 3 yaşındaki çocuk...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahreden ölüm! 3 yaşındaki çocuk...
Abone Olgoogle-news

Esenyurt'ta servis aracının sokakta park etmeye çalışırken çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta park etmek için manevra yapan servis minibüsünün şoförü arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Servis minibüsünün çarptığı çocuk ölürken sürücü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle