×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden olay! Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Tüfek Kazası#Genç Ölüm#Silahlı Oyun
Kahreden olay Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 20:03

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde E.K. (15) tüfekle oynarken silahın ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Batuhan Sivaslıoğlu (16) hayatını kaybetti. E.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

 Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.K., evlerinde arkadaşlarıyla birlikteyken babasına ait tüfeği aldı. E.K., tüfekle oynadığı sırada silah ateş aldı ve saçmalar arkadaşı Batuhan Sivaslıoğlu’nun başına isabet etti.

Silah sesini duyup odaya girenler Sivaslıoğlu’nun kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batuhan Sivaslıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahreden olay Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyup eve gelen Batuhan Sivaslıoğlu’nun ailesi sinir krizi geçirdi. Çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüfek Kazası#Genç Ölüm#Silahlı Oyun

BAKMADAN GEÇME!