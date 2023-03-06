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Kahreden olay! Oğullarına engel olmak istediler; baba öldü, anne yaralı

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#Bartın#Polis#Şiddet
Kahreden olay Oğullarına engel olmak istediler; baba öldü, anne yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 11:08

BARTIN'ın Amasra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K (19), bıçakla kendine zarar vermeye çalışınca babası Esat Köse (44) ve annesi Gülden Köse (42) engel olmaya çalıştı. Bıçağın boğazına geldiği Esat Köse yaşamını yitirirken, kolundan yaralanan Gülden Köse tedaviye alındı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Kum Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K., iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendine zarar vermek istedi.

Bu sırada babası emekli madenci Esat Köse, E.K.’ye müdahale ettiği sırada boğazından, annesi de kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralanan Esat ve Gülden Köse çiftini Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Esat Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Bartın#Polis#Şiddet

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