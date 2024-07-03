Kahreden olay: Oğlunun acı haberini alan baba kalbine yenik düştü

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Girne’de 1 Temmuz günü eski amatör futbolcu Berkay Yayla, kaldığı apartmanın 7’nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yayla'nın yakınları, Adana’daki ailesine haber verdi. Yayla’nın babası Halil Yayla, aldığı acı haberle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yayla’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Halil Yayla, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berkay Yayla’nın cenazesi otopsinin ardından Adana’ya getirildi. Baba-oğlun cenazesi bugün Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.