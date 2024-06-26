Kahreden olay... Oğlunu bulmak için panikle gölete girdi! 2 can kaybı

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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalında bulunan gölette büyük dram yaşandı. Edinilen bilgiye göre, koyunlara bakan ve engelli olduğu iddia edilen Emirhan Çakır (16) serinlemek için akşam 20.00 civarında suya girdi.

Oğlundan haber alınamayan anne Gülnar Çakır ise bir süre sonra oğlunun gölete girdiğini öğrendi.

Oğlunu bulmak için panik halinde suya giren anne Gülnar Çakır da gölette kayboldu. Bölgede yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile Balıkesir itfaiyesi ve AFAD personelleri olay yerine gitti. Suya giren dalgıçlar gece yarısına kadar anne ve oğuldan iz aradı.

Gece yarısından sonra anne ve oğulun cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu sudan çıkartıldı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.