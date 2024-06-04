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Kahreden olay! Nazlı, balayı için geldiği otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Nevşehir#Balayı#Kalp Krizi
Kahreden olay Nazlı, balayı için geldiği otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 13:02

Sivas'ta 1 Haziran'da evlendikten sonra balayı için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen Nazlı Can Göksu (21), eşi ile kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Sivas'ta 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya geldi. Eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbarla gelen ekipler, Göksu'yu Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göksu, burada kurtarılamadı.

Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Göksu'nun cenazesinin, Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı. Otel odasına geçtiklerinde kalp krizi geçirip, vefat etmiştir. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" dedi.

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#Nevşehir#Balayı#Kalp Krizi

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