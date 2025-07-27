×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden olay! Merdivenden düşüp hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Merdiven Kazası#Cebrail Günay
Kahreden olay Merdivenden düşüp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 18:17

 Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, evinde merdivenden düşen Cebral Günay (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Cebrail Günay, evinde merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Günay için ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Günay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Merdiven Kazası#Cebrail Günay

BAKMADAN GEÇME!