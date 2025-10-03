×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden olay! Küçük Lina, kalp krizinden öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kalp Krizi#Lina Yazar#Kalp Hastası
Kahreden olay Küçük Lina, kalp krizinden öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 20:24

DİYARBAKIR'da kalp hastası ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Lina Yazar (6), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

 Diyarbakır’da yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle daha önce 3 kez açık kalp ameliyatı yapılan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Lina Yazar, öğleden sonra evde fenalaştı. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Lina, yolda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lina’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Lina’nın cenazesi, Yeniköy Asri Mezarlığı'na yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Lina’nın, Türkiye Karate Milli Takımı ve Bölge Karate Başantrenörü Mehmet Yazar’ın da yeğeni olduğu öğrenildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalp Krizi#Lina Yazar#Kalp Hastası

BAKMADAN GEÇME!