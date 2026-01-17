×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden olay… Kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Mardin Faciası#Buzlu Gölette Ölüm#Davut Esen
Kahreden olay… Kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2026 00:18

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kaybolan Davut Esen (9) ile Abdullah Erat'ın (7) yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulundu. Çocukların cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Haberin Devamı

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli de olay yerine incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin Faciası#Buzlu Gölette Ölüm#Davut Esen

BAKMADAN GEÇME!