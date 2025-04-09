×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden olay! Karnavala gidiyorlardı: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Festival#Gamze Nur Sıkar
Kahreden olay Karnavala gidiyorlardı: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 17:10

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı’na giderken özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki Gamze Nur Sıkar (21) hayatını kaybetti, sürücü sevgilisi Faruk Alagöz (24) ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sevgilisi Gamze Nur Sıkar ile Portakal Çiçeği Karnavalı için Merkez Park'a gitmek için yola çıkan Faruk Alagöz’ün kullandığı motosiklet, Beytullah T.'nin (54) kullandığı 01 J 0049 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Sıkar, otobüsün altında metrelerce sürüklendi.

Kahreden olay Karnavala gidiyorlardı: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Gamze Nur Sıkar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Alagöz ise ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Beytullah S. de gözaltına alındı.

Kahreden olay Karnavala gidiyorlardı: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı

Haberin Devamı

Kaza yerindeki incelemenin ardından Gamze Nur Sıkar'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Tedaviye alınan Faruk Alagöz’ün ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kahreden olay Karnavala gidiyorlardı: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı

Kahreden olay Karnavala gidiyorlardı: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Festival#Gamze Nur Sıkar

BAKMADAN GEÇME!