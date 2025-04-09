Kahreden olay! Karnavala gidiyorlardı: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sevgilisi Gamze Nur Sıkar ile Portakal Çiçeği Karnavalı için Merkez Park'a gitmek için yola çıkan Faruk Alagöz’ün kullandığı motosiklet, Beytullah T.'nin (54) kullandığı 01 J 0049 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Sıkar, otobüsün altında metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Gamze Nur Sıkar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Alagöz ise ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Beytullah S. de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kaza yerindeki incelemenin ardından Gamze Nur Sıkar'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Tedaviye alınan Faruk Alagöz’ün ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.