×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden olay… Kalp ameliyatı oldu, taburcu olduğu gün kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kalp Ameliyatı#Siirt
Kahreden olay… Kalp ameliyatı oldu, taburcu olduğu gün kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 21:38

BATMAN’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından taburcu olan ve yakınlarıyla birlikte Siirt’e gitmek üzere yola çıkan Mehmet Yılmaz’ın (78) içerisinde bulunduğu otomobil grayder ile çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

 

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 COE 204 plakalı otomobil, kar temizleme çalışması yapan greyder ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içindeki Mehmet Yılmaz ve 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Kahreden olay… Kalp ameliyatı oldu, taburcu olduğu gün kazada hayatını kaybetti

TABURCU OLDUĞU GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Haberin Devamı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Yılmaz’ın yaklaşık bir hafta önce Batman’da kalp ameliyatı geçirdiği ve bugün taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Siirt’e dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kalp Ameliyatı#Siirt

BAKMADAN GEÇME!