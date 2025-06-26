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Korkunç olay! İki sevgili başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

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#Ölüm#Silah#Cinayet
Korkunç olay İki sevgili başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 22:10

Sarıyer’de Hüsniye Metin (61) ve sevgilisi Mustafa Gül (61) evde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda kullanılan silah ise iki kişinin ortasında, yerde bulunurken Gül'ün son 5 aydır, “Önce seni sonra kendimi öldürürüm” diyerek Hüsniye Metin'i tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Hüsniye Metin'in evinden 4 el silah sesi duyan komşusu S.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Eve giren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hüsniye Metin ile kimliği belirsiz bir erkeğin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekibinin kontrollerinde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Korkunç olay İki sevgili başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Polis ekiplerinin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, hayatını kaybeden erkeğin Hüsniye Metin'in sevgilisi olan Mustafa Gül olduğu tespit edildi. Ekipler, elinde bıçak olan Mustafa Gül'ün silahla başından vurulduğunu, Hüsniye Metin'inin ise başından ve karnından vurulduğunu tespit etti.

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SİLAH ORTALARINDA BULUNDU

Olayda kullanılan silahın ise ölen iki kişinin ortasında, yerde olduğu görüldü. Ruhsatsız silaha polis tarafından el konuldu. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Metin ve Gül'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ekipler silahı kimin kullandığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Korkunç olay İki sevgili başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

“ÖNCE SENİ SONRA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM”

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Hüsniye Metin ile Mustafa Gül'ün yaklaşık 1 yıldır sevgili oldukları belirlendi. Hüsniye Metin'in yaklaşık 5 aydır Mustafa Gül tarafından, 'Önce seni sonra kendimi öldürürüm' şeklinde tehdit edildiği iddia edildi. Hayatını kaybeden Hüsniye Metin'in geçen Mayıs ayında Mustafa Gül hakkında 'Tehdit' suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hüsniye Metin'in 1 suç kaydı, Mustafa Gül'ün ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

 

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#Ölüm#Silah#Cinayet

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