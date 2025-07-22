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Kahreden olay! Gölete giren iki çocuk boğuldu

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#Samsun#Vezirköprü#Baraj Göleti
Kahreden olay Gölete giren iki çocuk boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 19:29

 Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Kılıçgüney Barajı’nda meydana geldi. İlçenin Arıca Mahallesi’nde oturan İsmail Özdemir (19) ve Emirhan Gününay (18), serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra 2 gencin suda kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşları durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kahreden olay Gölete giren iki çocuk boğuldu

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su altı Arama Kurtarma Tmi ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında 2 gencin suya girdikleri yerden 10 metre açıkta 2.8 metre derinlikte, aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde cansız bedenleri bulundu. Gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

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Kahreden olay Gölete giren iki çocuk boğuldu

 

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#Samsun#Vezirköprü#Baraj Göleti

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