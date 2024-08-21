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Kahreden olay! Düğün hazırlığı yapan çift hayatını kaybetti

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#Nurcan Yalnız#Cengizhan Akdağ#Alaca
Kahreden olay Düğün hazırlığı yapan çift hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 13:47

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nurcan Yalnız ve Cengizhan Akdağ'ın düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

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Kaza, Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengizhan Akdağ (23) yönetimindeki 06 TBS 44 plakalı otomobil, Alaca'dan Zile istikametine seyir halindeyken, Yozgat'tan Çorum yönüne giden Mustafa Ö. (50) yönetimindeki 19 UP 244 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada Nurcan Yalnız (23) olay yerinde nişanlısı Cengizhan Akdağ ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nurcan Yalnız ve Cengizhan Akdoğan'ın nikah ve düğün işlemleri için hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Talihsiz çiftten geriye bu fotoğrafları kaldı.

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#Nurcan Yalnız#Cengizhan Akdağ#Alaca

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