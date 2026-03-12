×
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden olay: Dinlendiği sırada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Manavgat#Kalp Krizi#Mustafa Çelik
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 14:46

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı fırından dinlenmek için dışarı çıkan Mustafa Çelik (51) çuvalın üzerinde otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Daha önceden berberlik yaptığı için çevresinde 'Berber Mustafa' olarak tanınan Mustafa Çelik, işinden ayrılmasından sonra bir ekmek fırınında paketleme elemanı olarak çalışmaya başladı. Önceki gün iş yerinde mola verildiğinde dinlenmek için çay bardağıyla dışarı çıkan Mustafa Çelik, yakacak olarak kullanılan fındık kabuklarının bulunduğu çuvalın üzerine oturdu.

Burada fenalaşan Mustafa Çelik'e ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik'i Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen Mustafa Çelik kurtarılamadı. Mustafa Çelik'in cenazesi Ulukapı Aşağı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. 

