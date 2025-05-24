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Kahreden olay! Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü

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#Traktör Kazası#Edanur Kubilay#Ortaokul Öğrencisi
Kahreden olay Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 10:32

Burdur'da meydana gelen traktör kazasında ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11), hayatını kaybetti. Edanur'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken traktörde bulunan 3 kişinin tedavileri hastanede sürüyor.

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Burdur'da traktörün şarampole devrildiği kazada ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Taşkapı köyü Yassıca mevkisinde meydana geldi. Kamil Kubilay (22), kullandığı 15 NZ 681 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörde sürücü ile traktöre bağlı sepetteki Şerife Kubilay (46), Fatma Kubilay (41), Yiğit Kubilay (9) ve Edanur Kubilay yaralandı.

Kahreden olay Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Taşkapı Otaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Edanur Kubilay, yaşamını yitirdi. Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Kubilay ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Traktör Kazası#Edanur Kubilay#Ortaokul Öğrencisi

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