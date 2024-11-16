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Kahreden olay! Çalıştırmak istedikleri iş makinasının altında kaldılar

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#Elazığ#Murat Ateş#Yusuf Gözel
Kahreden olay Çalıştırmak istedikleri iş makinasının altında kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 14:16

Elazığ'da çalıştırmak istedikleri iş makinesinin altında kalan Murat Ateş (17) ile Yusuf Gözel (16), hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre; operatörün bulunmadığı sırada şantiyede bulunan Murat Ateş ve Yusuf Gözel, park halindeki iş makinesine binerek çalıştırmaya çalıştı. Bu sırada hareket ederek devrilen iş makinesi, Ateş ve Gözel’in üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Murat Ateş, özel bir hastanede; Yusuf Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden olay Çalıştırmak istedikleri iş makinasının altında kaldılar

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#Elazığ#Murat Ateş#Yusuf Gözel

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