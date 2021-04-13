MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahreden olay! Balkondan düşen Ömer hayatını kaybetti
GeriGündem Kahreden olay! Balkondan düşen Ömer hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Kahreden olay! Balkondan düşen Ömer hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahreden olay! Balkondan düşen Ömer hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kardeşiyle oyun oynadığı balkondan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu Ömer Hadri (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aslanlı Mahallesi'nde bulunan binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre annesi mutfakta olduğu sırada evlerinin balkonunda kardeşiyle oyun oynayan Ömer Hadri, tırmandığı demir korkuluklarından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri geldi. Görevliler yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hadri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ömer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kahreden olay Balkondan düşen Ömer hayatını kaybetti

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi