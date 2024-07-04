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Kahreden olay! Bacağını çim biçme makinesi kesen kadın hayatını kaybetti

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#Trabzon#Sürmene#Çim Biçme Makinesi
Kahreden olay Bacağını çim biçme makinesi kesen kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 17:05

Trabzon'un Sürmene ilçesinde oğlu Kamil Kumaş'ın (54) kullandığı motorlu çim biçme makinesinin teması ile bacağından yaralanan Saniye Kumaş (72) hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Ormansever Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş ile bahçeye gitti. Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı. Kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken, 112'den de yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Kumaş hayatını kaybetti. Cenaze, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili Kamil Kumaş, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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#Trabzon#Sürmene#Çim Biçme Makinesi

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