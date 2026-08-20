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Kahreden olay… 8 aylık hamile eşini öldürüp intihara kalkıştı

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#Yalova Cinayet#Pompalı Tüfekle Saldırı#Hamile Kadın Cinayeti
Kahreden olay… 8 aylık hamile eşini öldürüp intihara kalkıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 22:57

Yalova’da 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, aynı silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli silahla kendisine de ateş etti.

Kahreden olay… 8 aylık hamile eşini öldürüp intihara kalkıştı

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yalova’daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahreden olay… 8 aylık hamile eşini öldürüp intihara kalkıştı

 

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#Yalova Cinayet#Pompalı Tüfekle Saldırı#Hamile Kadın Cinayeti

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