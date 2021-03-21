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DHA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 20:50 | Son Güncelleme:

Kahreden olay! 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

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Kahreden olay! 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Ordu'da, 11katlı binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğu penceresinden düşen Bilal Eymen Duran (13) hayatını kaybetti.

Olay, bugün 18.30 sularında ilçeye bağlı Bucak Mahallesi Şanlıtürk Siteleri'nde meydana geldi. Bilal Eymen Duran, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 11 katlı binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğuna ait pencereden düştü. Bina sakinleri tarafından durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine siteye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Duran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan Duran, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahreden olay 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

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