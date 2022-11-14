Kahreden mektup! 'Anneme bir kere ‘Aşkım’ demedi'

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Ankara Sincan’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar (33), 21 Şubat’ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar’ı (23) 9 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Kaçan Kuyar, 7 gün sonra yakalanıp tutuklanmıştı. Mehmet Kuyar’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

‘BU ADAM BİZİ DÖVERDİ’

Ankara Batı Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4’üncü duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar’ın annesi Fatma ve babası Hüseyin Acar ile taraf avukatları katıldı. Gülsüm Kuyar’ın ailesinin avukatı Onur Tatar, çiftin 11 yaşındaki oğlu H.A.K.’nin yazdığı iddia edilen bir mektubu mahkemeye sundu. H.A.K.’nin mektubunda, “Sayın hâkim bey; bu adam bizi döverdi, bize küfürler ederdi. Saymadığı küfür yoktu. Benim kendi yatağım yoktu, salonda koltukta yatardım. Bilgisayarda videoya gülünce bile kızardı, küfür ederdi. Anneme bir kere ‘Aşkım’ demedi. O evde oturup oyun oynarken annem canını dişine takıp çalışıyordu. Eve ekmeği annem alırdı. O, işe gideceğim deyip bir bahane uydurup işe gitmezdi.

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‘EN AĞIR CEZAYI ALSIN’

Duygu sömürüsü yaparak bizi etkilemeye çalışıyordu. Bana, ‘Annen nerede’, ‘Baban nerede’ denildiğinde cevap veremiyorum. Bunu yapan insanın en ağır cezayı almasını istiyorum” ifadeleri yer aldı. Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından 27 Aralık’a ertelendi.

‘YAŞAMA HEVESİMİZİ YİTİRDİK’

Duruşmada dinlenen acılı anne Fatma Acar, küçük torununun henüz 5 yaşında olduğunu belirterek, “Annemi özledim, diyor. ‘Annen artık yok’ diyorum, ağlıyor. ‘Annemin mezarını kazalım, onu çıkarıp bir kere de olsa sarılayım’ diyor. Çocuğumun çocukluğunu çaldı, şimdi de kendi çocuklarının çocukluğunu, annesini, hayallerini çaldı. Yaşama hevesimizi yitirdik” dedi.