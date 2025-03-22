Kahreden kazada Buse Ceren Karacaoğlu, hayatını kaybetti! Bir babanın en acı anı...

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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet Ü., kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araçla Ahmet C.C.'nin kullandığı 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı. Ahmet Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu dışarı fırladı. Yerde sürüklenen Buse Ceren Karacaoğlu hareketsiz kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Buse Ceren Karacaoğlu'nun nabzını kontrol eden sağlık ekibi, hayatını kaybettiğini belirledi. Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Buse Ceren Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi.

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BAŞINI CENAZE ARACINA YASLANIP, AĞLADI

Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü. Baba Karacaoğlu'nu yakınları, teskin etmeye çalıştı. Karacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez'e bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

KAZA KAMERADA

Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan dönüş yapan otobüsün önünden hızla geçen hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.