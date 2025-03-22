×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden kazada Buse Ceren Karacaoğlu, hayatını kaybetti! Bir babanın en acı anı...

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Trafik Kazası#Buse Ceren Karacaoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 15:56

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde halk otobüsünü sollamak isterken sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Araçtan fırlayan 22 yaşındaki Buse Ceren Karacaoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet Ü., kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araçla Ahmet C.C.'nin kullandığı 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı. Ahmet Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu dışarı fırladı. Yerde sürüklenen Buse Ceren Karacaoğlu hareketsiz kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Buse Ceren Karacaoğlu'nun nabzını kontrol eden sağlık ekibi, hayatını kaybettiğini belirledi. Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Buse Ceren Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi.

Kahreden kazada Buse Ceren Karacaoğlu, hayatını kaybetti Bir babanın en acı anı...

Haberin Devamı

BAŞINI CENAZE ARACINA YASLANIP, AĞLADI

Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü. Baba Karacaoğlu'nu yakınları, teskin etmeye çalıştı. Karacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez'e bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Kahreden kazada Buse Ceren Karacaoğlu, hayatını kaybetti Bir babanın en acı anı...

KAZA KAMERADA

Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan dönüş yapan otobüsün önünden hızla geçen hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.

Kahreden kazada Buse Ceren Karacaoğlu, hayatını kaybetti Bir babanın en acı anı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Trafik Kazası#Buse Ceren Karacaoğlu

BAKMADAN GEÇME!