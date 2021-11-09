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Kahreden kaza! Geriye bu görüntü kaldı

#Antalya#Kaza#Trafik Kazası

Antalya'da, okuldan çıkıp evine gitmek isteyen Eren Arıcan (12), 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçtiği sırada halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun baş ucunda kalan sırt ve resim çantası, ekiplerce polis aracına koyuldu.

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Kaza, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf T., kullandığı 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsü ile Emniyet Caddesi'ne doğru döndüğü sırada, Ayten Çağıran Ortaokulu’nda okuyan ve ders çıkışı evine gitmek isteyen Eren Arıcan, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye başladı. Bu sırada çocuk, dönmeye çalışan otobüsün altında kaldı. İddiaya göre, otobüsün kör noktasında kalan çocuğu fark etmeyen sürücü Yusuf T., yaklaşık 5 metre sonra aracı durdurdu.

Kazayı fark eden sürücü Yusuf T., otobüsün altında kalan çocuğun yanına gitti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün yanına gelen itfaiye ekipleri, kriko yardımıyla kaldırdıkları otobüsün altında kalan Eren Arıcan'ı aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Arıcan’ın baş ucunda kalan sırt ve resim çantası ise polis ekiplerince polis aracına koyuldu.

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Eren Arıcan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, sürücü Yusuf T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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#Antalya#Kaza#Trafik Kazası

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