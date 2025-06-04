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Kahreden kaza: Anne ve bebeği öldü

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#Feci Kaza#Adana#Trafik Kazası
Kahreden kaza: Anne ve bebeği öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 13:54

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen feci kazada, Selver Sonkaya ile 1,5 yaşındaki oğlu Alparslan hayatını kaybetti, Ramazan Kemen ise ağır yaralandı.

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazda Selver Sonkaya ile 1,5 yaşındaki oğlu Alparslan hayatını kaybetti, Ramazan Kemen ise ağır yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Ceyhan-Kadirli kara yolunda meydana geldi. Ramazan Kemen’in kullandığı 01 DD 828 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya K. yönetimindeki 01 VBR 36 plakalı otomobille çarpıştı.

Kahreden kaza: Anne ve bebeği öldü

OTOMOBİLLER ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Otomobiller şarampole düşerken, kazada sürücülerden Kemen ile yanındaki Selver Sonkaya ve bebeği Alparslan Sonkaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Kahreden kaza: Anne ve bebeği öldü

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Tedaviye alınan yaralılardan Selver Sonkaya ile oğlu Alparslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Kemen’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ambulansta müdahale eden diğer araç sürücüsü Ziya K. de gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Feci Kaza#Adana#Trafik Kazası

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