×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden kaza: 4 ölü 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Şebinkarahisar#Kaza
Kahreden kaza: 4 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 07:00

Sivas’ta dün saat 05.30 sıralarında, Alanya’da tatil yaptıktan sonra otobüsle kente dönen ve otogarda inen aileyi taşıyan Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı taksi, Emrah Gürbüz yönetimindeki 28 ACA 910 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haberin Devamı

Kentteki sebze halinden aldığı ürünleri Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine götürmek üzere yola çıkan kamyon, önüne aldığı taksiyi yaklaşık 50 metre sürükledi. Kaza sonucu taksi sürücüsü Engin Polat ile aynı aileden Abdulkadir Ünsal (45), eşi Zeynep Ünsal (37) ve kızları Zeynep Bilge Ünsal (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu bildirildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Şebinkarahisar#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği
Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

#Rota
Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'

#Sağlık