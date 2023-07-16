Kahreden kaza: 4 ölü 1 yaralı

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Kentteki sebze halinden aldığı ürünleri Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine götürmek üzere yola çıkan kamyon, önüne aldığı taksiyi yaklaşık 50 metre sürükledi. Kaza sonucu taksi sürücüsü Engin Polat ile aynı aileden Abdulkadir Ünsal (45), eşi Zeynep Ünsal (37) ve kızları Zeynep Bilge Ünsal (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu bildirildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.