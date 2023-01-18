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Kahreden kaza! 2 şehit, 1 ölü, 20 yaralı

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#Kaçak Göçmen#Trafik Kazası#Şehit
Kahreden kaza 2 şehit, 1 ölü, 20 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Kaçak göçmenlerin taşındığı askeriyeye ait otobüs, önündeki demir profil yüklü TIR’a çarpıp alev aldı. Feci kazada 2 jandarma personeli şehit olurken 1 göçmen yaşamını yitirdi, 9’u asker, 20 kişi de yaralandı.

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Mersin Tarsus’ta U.K. yönetimindeki askeriyeye ait otobüs, dün 01.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nda önünde giden Ramazan S.’nin kullandığı 31 AEK 926 plakalı demir profil yüklü TIR’a çarptı. Kazayla birlikte otobüs alev aldı. Kazada 2 jandarma görevlisi şehit olurken 1 göçmen de hayatını kaybetti, 2’si ağır, 20 kişi yaralandı. 9’u asker olan yaralılar, Mersin ve Adana’daki hastanelere sevk edildi. Kazada şehit olan jandarma uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu’nun Adanalı olduğu öğrenildi. Kazaya karışan TIR ve otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Kazadan yaklaşık 3 saat sonra otobüs olay yerinden kaldırıldı.

‘GÖÇMENLERİ KIRKLARELİ’NE GÖTÜRÜYORLARDI’

Açıklama yapan Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay, 9 uzman erbaş refakatinde 27 Fas uyruklu göçmeni Kırklareli Geri Gönderme Merkezi’ne götürmek üzere yola çıkarılan otobüs trafik kazasına karışmıştır. Kazaya karışan TIR ve otobüs şoförü gözaltına alınmışlardır. Kusur durumunun tespiti üzerine mahkemeye sevk işlemi tamamlanacaktır” denildi.

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#Kaçak Göçmen#Trafik Kazası#Şehit

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