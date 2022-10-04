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Kahreden kaza! 1 şehit 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Şehit#Jandarma
Kahreden kaza 1 şehit 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

Trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı. Kazada uzman çavuşlardan Hüseyin Cerit şehit oldu, Ekrem Kılıç yaralandı.

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Kırklareli Lüleburgaz’da önceki gece D-100 karayolunun 2’nci kilometresinde, A.A.’nın kullandığı 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine K.S.’nin kullandığı 39 SK 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan uzman çavuş Hüseyin Cerit (42) ve uzman çavuş Ekrem Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cerit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Kahreden kaza 1 şehit 1 yaralı

‘BENİ YALNIZ BIRAKMA’

Şehit uzman çavuş Hüseyin Cerit için dün sabah Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törende babasının tabutuna sarılan Defne Cerit, “Baba, beni yalnız bırakma lütfen” diye ağladı. Törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

 

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#Trafik Kazası#Şehit#Jandarma

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