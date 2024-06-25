Kahreden jet ski kazası

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Bursa İznik’teki M.A.’ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Kübra Özdemir (25), önceki gün akşam saatlerinde, iş arkadaşı Onur Işık (23) ve yanında 20 yıl önce satın aldığı jet ski’yi geti-ren patronu ile birlikte İznik Gölü kenarına piknik yapmaya gitti. Özdemir, gölde gezip fotoğraf çek-tirmek için arkadaşı Işık ile birlikte jet ski’ye bindi. Can yeleği takmayan iki arkadaş, Göllüce Ma-hallesi mevkisinden göle açıldı. Bir süre sonra Işık’ın kullandığı jet ski devrildi. Yüzme bilmediği belirtilen Özdemir gözden kaybolurken, Işık ise jet ski’ye tutunarak yardım bekledi. Bölgeye gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Özdemir’e ulaştı. Sudan çıkarılan Özdemir, uzun süre yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Işık ise gözaltına alındı.

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Özdemir ve Işık’ın ani derinleşme, sualtı akıntıları ve çukurların sık olduğu İznik Gölü’nün yüzül-mesi yasak bölgesinde jet ski kullandığı öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından gözler jet ski sporuna çevrildi. Can yeleksiz ve yüzme bilmeden kullanımı yasak olan jet ski, yüzlerce otelde turizm amaçlı kullanılıyor. Otellerin önündeki plajlar ağırlıklı olmak üzere birçok plajda faaliyet gösteren su sporları firmaları, Kültür ve Turizm Bakanlı-ğı ile Liman Başkanlığı’ndan aldıkları izinle faaliyet gösterebiliyor. Jet ski kullanımı için ehliyet aranmıyor.