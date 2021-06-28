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Anıl ATAR- Yusuf KANTARLI/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Kahreden haberle yıkıldılar! Bir aylık bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı

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Adana'da Suriye uyruklu Semar (34) ile Firaz Halluf (36) çiftinin bir aylık bebekleri Hatice yataktan düşüp öldü. Acılı baba Firaz Halluf, bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı.

Suriye’nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana’ya gelip merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi’ne yerleşen Semar ile Firaz Halluf çiftinin bir aylık kızları Hatice, önceki gün saat 07.30 sıralarında yanlarında yatarken yataktan düştü.
Sese uyanan çift, hareketsiz kalan bebekleri için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, minik Hatice’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahreden haberle yıkıldılar Bir aylık bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı
Acı haberle yıkılan baba Firaz Halluf, Hatice’nin cansız bedenini polis aracına kucağında taşıdı. Firaz Halluf'un ifadesi için polis merkezine götürülürken, kızının cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kahreden haberle yıkıldılar Bir aylık bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı
Otopsisinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kahreden haberle yıkıldılar Bir aylık bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı

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