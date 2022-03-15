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Kahreden haber! Sobadan zehirlenen çift öldü

#Soba#Gaz#Karbonmonoksit
Kahreden haber Sobadan zehirlenen çift öldü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin Sevim (70) ile eşi Dursene Sevim (67), hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Ilışar Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin ve Dursene Sevim çiftinden haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık görevlileri geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sevim çiftini yerde hareketsiz buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Soba#Gaz#Karbonmonoksit

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