Kahreden haber! Kule vinçten düşerek hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
İstanbullular dikkat Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayınİstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayın#Meteoroloji
ABD felakete uyandı Vali, korkunç bilançoyu duyurdu: En az 50 ölüABD felakete uyandı! Vali, korkunç bilançoyu duyurdu: En az 50 ölü#ABD
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Şentoptan erken seçim açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorumŞentop'tan 'erken seçim' açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorum#TBMM Başkanı
Doktor Whiteın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mıDoktor White'ın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mı?#Robert White
Başhekimden kendisi hakkında suç duyurusu: Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorumBaşhekimden kendisi hakkında suç duyurusu: Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorum#Kocaeli
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı diyerek duyurdu... Envantere girdi'Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı' diyerek duyurdu... Envantere girdi!#İsmail Demir
Beşiktaşta Farke hayır dedi, gözler Okan BuruktaBeşiktaş'ta Farke 'hayır' dedi, gözler Okan Buruk'ta!#Beşiktaş
İlkay Gündoğandan çok konuşulan evlilik teklifiİlkay Gündoğan'dan çok konuşulan evlilik teklifi!#İlkay Gündoğan
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafıKate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Kahreden haber! Kule vinçten düşerek hayatını kaybetti

#Vinç#İnşaat#İsmail Polatcanlı
Kahreden haber Kule vinçten düşerek hayatını kaybetti

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı süren bir binadaki kule vinçten düşen İsmail Polatcanlı (49) öldü.

Haberin Devamı

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak ile Denizköşkler Caddesi’nin kesiştiği noktadaki inşaatta meydana geldi. Duvar ustası, evli ve 3 çocuk babası İsmail Polatcanlı, iddiaya göre çay molası sırasında kule vinçteki arkadaşının yanına uğradıktan sonra inmek isterken dengesini kaybederek 4’üncü kat asansör boşluğuna düştü.

Kahreden haber Kule vinçten düşerek hayatını kaybetti

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen İsmail Polatcanlı, çağrılan ambulansla Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Polatcanlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmail Polatcanlı’nın yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a çalışmaya geldiği ifade edildi.

Kahreden haber Kule vinçten düşerek hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vinç#İnşaat#İsmail Polatcanlı

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat