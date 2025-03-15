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Kahreden haber! Anne ve 2 çocuğu ölü bulundu... Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Kayseri#Suriye#Vefat
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 14:01

Kayseri'de Suriye uyruklu anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti.

Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahreden haber Anne ve 2 çocuğu ölü bulundu... Yakınları sinir krizi geçirdi

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahreden haber Anne ve 2 çocuğu ölü bulundu... Yakınları sinir krizi geçirdi

Kahreden haber Anne ve 2 çocuğu ölü bulundu... Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Kayseri#Suriye#Vefat

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