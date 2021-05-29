Kahreden haber

Adana Çukurova’da yaşayan öğretmen Zafer Uğuz, dün 10.00 sıralarında, oğlu 2 yaşındaki Eren ile birlikte, kayınpederi Mehmet Soytaş’ın oturduğu apartmana gitti. Zemin katta asansöre binen Zafer Uğuz, iddiaya göre, 2’nci kat düğmesine bastıktan sonra kucağındaki oğlu Eren’i yere bıraktı. Katlanır kapısı olmayan asansör hareket ettikten sonra minik Eren’in, kabinle duvar arasına kolu sıkıştı. Hareket ettikçe Eren’in boynuna kadar gelen kabin, baba Zafer Uğuz’un acil durum düğmesine basmasıyla durdu. Eren’in çığlıklarını duyup, yardıma koşanlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, Eren’i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minik Eren’in boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.





‘PANİK HALİNDEYDİ’

Apartmanda oturan Aksel Yaslı, sesi duyunca asansöre koştuklarını belirterek, “Kapıyı açtığımızda baba panik halindeydi. Çocuk sıkışmıştı. Baba çıkarmaya çalışmış ancak başaramamış. Biz de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Baba ilk etapta çıkmak istemedi. İtfaiye çocuğu asansörden çıkardı ama ölmüş” diye konuştu.

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