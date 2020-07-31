Kahreden haber

Diyarbakır’da görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan (30), eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için Antalya Kemer’e gitti. Önceki gün deniz yatağıyla birlikte suya giren Özdoğan çifti, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıldıktan sonra dengelerini kaybetti. Özgül Özdoğan suda gözden kaybolurken, eşi yüzerek kıyıya çıktı. Eşinin, “Beni bırakın, eşimi kurtarın” demesi üzerine kıyıdakiler Özgül Özdoğan’ı bulmak için suya girdi. Kıyıya çıkarılan Özdoğan’ın yaşamını yitirdiğini

belirledi.