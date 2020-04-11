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DHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Kahreden haber! 2 genç feci şekilde can verdi

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Kahreden haber! 2 genç feci şekilde can verdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Raşit Dirik (21) ile arkasındaki Çisil Daşhan (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Raşit Dirik yönetimindeki motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı.

Kahreden haber 2 genç feci şekilde can verdi

Kazada, sürücü Dirik yaralanırken, arkasında oturan Çisil Daşhan ise yaşamını yitirdi. Çağırılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Dirik de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 

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