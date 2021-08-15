Kahreden facia

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin Ilıca köyü yakınlarındaki Almalı mevkisinde dün saat 13.00’te yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Dumanı gören köylü, ihbarda bulundu. Bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi. Türkiye’nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Rus donanmasına ait Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, içinde 3’ü Türk, 5’i Rus subayı olmak üzere 8 kişilik mürettebatla birlikte Adana’dan bölgeye hareket etti. Uçak, ilk dalışını yaptı ve yanan alana 12 ton su bıraktı. Ancak saat 14.30’da tırmanış sırasında beklenmedik şekilde kontrolünü kaybedince dağlık alana vurdu.



‘UÇAK KENDİNİ TOPARLAYAMADI’

Uçağın enkazının bulunması için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü Beşen Köyü Kısık Vadisi’ndeki yer tespit edildi. Sarp arazi ve kara yolu ulaşımının olmaması nedeniyle Askeri helikopterle ulaşılan uçağın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Görgü tanığı Yemliha Bektur, kaza sırasında yangını söndürmeye çalıştıklarını belirterek, “Alçaktan geldi uçak sonra yukarıya doğru çıktı suyu boşalttı. Kendini toparlayamadı, uçak burnunu havaya kaldırdı ama kurtaramadı, dağa çarptı” dedi.

Kaza yapan uçağın son orman yangınları sırasında da arızalandığı iddia edilmişti. 2 Ağustos’ta tekrar uçabilen Be-200’ün, kalkıştan kısa süre sonra acil durum bildirip geri döndüğü, pistte itfaiye araçları ile karşılandığı belirtilmişti.

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A TELGRAF

Kaza üzerine Rusya Lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, taziye mesajı iletti. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre telgraf gönderen Putin mesajında, Rus ve Türklerin, Türkiye’deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret ederek, “Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda metanet diliyorum” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşına başsağlığı mesajı yolladı.



CESETLER BULUNDU

KAZADA pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, koordinatör Edip Uzunoğlu, 2’nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Lurii Chuborov hayatını kaybetti. Cesetler, bölgeden Sikorsky helikopterle alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Beriev Be-200, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı, 2020 model bir amfibik jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlandı. Uçak, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahip.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara