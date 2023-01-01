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Kahreden detay! Gezmeye gelip ölüme gitmişler

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#Aydın#Restoran#PATLAMA
Kahreden detay Gezmeye gelip ölüme gitmişler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:00

Restorandaki patlamada hayatını kaybeden Neslihan Karaboğa, iki kızı, yeğeni ve yengesinin Nazilli’ye yılbaşı alışverişi için gezmeye geldikleri, Emine Düztepe ve kızının ise ilçeye 1 hafta önce taşındıkları ortaya çıktı.

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Aydın Nazilli’de bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, önceki gün tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) hastaneye kaldırıldı. Aydın Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatma Danaş (45), Neslihan Karaboğa (38) ile kızları Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (4) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe’nin (14) yaşamını yitirdiği belirtildi.

CAMDAN ÇIKTI

Cennet Yeldi’nin, patlama nedeniyle çıkan yangın sırasında restoranın 2‘inci katındaki pencere önünde bulunan klima motorunu iterek ağır yaralı halde canını kurtardığı öğrenildi.

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Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe’nin yaşadıkları Kuyucak’tan 1 hafta önce Nazilli’ye taşındıkları ortaya çıktı. Neslihan Karaboğa, kızları, yeğeni ile yengesi Fatma Danaş ve ağır yaralanan onun kızı Cennet Yeldi’nin ise ilçeye yılbaşı alışverişi için gittiği öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Öte yandan olayla ilgili olarak işyeri sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Bayrak tutuklandı. Hastanede tedavileri süren 4 işyeri çalışanının ise daha sonra sorgulanacağı bildirildi.

BÜYÜK KIZI PATLAMADAN KURTULMUŞ

Patlamada hayatını kaybeden Emine Düztepe’nin büyük kızı Sıla Düztepe’nin ise aç olmadığını söyleyip yemeğe gelmediği bildirildi. Emine Düztepe’nin eşi İlker Düztepe’nin ise Şırnak’ta astsubay olarak görev yaptığı belirtildi.

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#Aydın#Restoran#PATLAMA

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