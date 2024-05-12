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Kahreden anlar... İbrahim Hoca’nın son görüntüleri

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Eyüpsultan#İbrahim Oktugan
Kahreden anlar... İbrahim Hoca’nın son görüntüleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere eski öğretmeninin katili Y.K.’nin elinde silahla müdür odasına girişi ve Oktugan’ın koridorda kanlar içinde yere yığıldığı anlar yansıdı.

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İstanbul Eyüpsultan’da geçen salı günü meydana gelen olayda Irak asıllı öğrenci Y.K. (17), okulda yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı (74) odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eski öğrencisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın vurulmasının hemen sonrasını gösteren görüntülerde, Y.K’nin koşar adımlarla müdürün odasına girdiği, saniyeler içinde aynı şekilde koşup dışarı çıktığı görülüyor. Görüntülerde silahlı saldırı sonrası yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın ise yaralı halde odasından çıktıktan sonra yere yığılıp yardım istediği o anlar yer alıyor.

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#İstanbul#Eyüpsultan#İbrahim Oktugan

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