Kahreden anlar... İbrahim Hoca’nın son görüntüleri

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İstanbul Eyüpsultan’da geçen salı günü meydana gelen olayda Irak asıllı öğrenci Y.K. (17), okulda yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı (74) odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eski öğrencisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın vurulmasının hemen sonrasını gösteren görüntülerde, Y.K’nin koşar adımlarla müdürün odasına girdiği, saniyeler içinde aynı şekilde koşup dışarı çıktığı görülüyor. Görüntülerde silahlı saldırı sonrası yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın ise yaralı halde odasından çıktıktan sonra yere yığılıp yardım istediği o anlar yer alıyor.