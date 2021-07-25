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GeriGündem Kahreden an! Oğlunun cenazesini görünce... İş insanı Cengizhan Tutka'nın feci ölümü
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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 25.07.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Kahreden an! Oğlunun cenazesini görünce... İş insanı Cengizhan Tutka'nın feci ölümü

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, motosikletiyle 180 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybeden iş insanı Cengizhan Tutka'nın (36) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sırada oğlunun cenazesini gören Hüseyin Tutka, güçlükle ayakta durabildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sazak Koyu- Adrasan yolunda meydana geldi. İş insanı Cengizhan Tutka, karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, yönetimindeki 07 K 6242 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet, yaklaşık 180 metrelik uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Uçurumdan inen ekipler, Cengizhan Tutka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutka'nın cenazesi tekne ve bot yardımıyla Adrasan sahiline çıkarıldı, ardından ambulansla Kemer'e gönderildi.

Kahreden an Oğlunun cenazesini görünce... İş insanı Cengizhan Tutkanın feci ölümü


Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Cengizhan Tutka’nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini gören Hüseyin Tutka, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Tutka'nın cenazesi defnedilmek üzere Kemer'e götürüldü.

Kahreden an Oğlunun cenazesini görünce... İş insanı Cengizhan Tutkanın feci ölümü

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