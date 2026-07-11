Kahreden Adli Tıp raporu: Üç bebek kurtulabilirdi

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İSTANBUL’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle 63 sanığın yargılandığı, kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen davada, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı raporlar Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. ATK 3’üncü Üst Kurulu tarafından hazırlanan raporlarda bebekler Roua Kadan, Ayaz Karaduman, Melek Süleymanoğlu, Michelle Nwando Opara, Halime Alkari, Kerem Muhammet Tokluoğlu ve henüz ismi koyulmamış Kaya ailesinin bebekleri için, yapılan ihmallerle bebeklerin ölümleri arasında illiyet bağı bulunduğu, bebeklere zamanında uygun tanı ve tedavi yapılması durumunda da kurtulmalarının kesin olmadığı belirtildi.

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‘KURTULMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEKTİ’

Raporda, Havvanur Karakoç bebeğin, uygun bakım, takip ve tedavisinin sağlanmamış olması nedeniyle, bebekten primer bakımından sorumlu olan Dr. Dursun Eryılmaz ile yapılan sözleşmeyle yenidoğan yoğun bakım sorumluluğunu üstlenen ancak bebeği görmeden, klinik durumunu bilmeden hemşirelere direktif vererek takip ve tedavi sürecini yöneten Dr. İlker Gönen’in, bebeğin yakın takibini yapmaması ve arrest (kalp durması) durumunu zamanında tespit edememesi nedeniyle sorumlu hemşire Çağla Durmuş’un eylemlerinin tıp kurallarına uygun olmadığı öne sürüldü. Raporda, bebeğe zamanında tanı, tedavi uygulanması ve beslenmesinin yapılmış olması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu ve ihmallerle ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu ifade edildi.

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Gözden Kaçmasın Kan donduran rapor çıktı, 10 bebeği böyle öldürmüşler Haberi görüntüle

Öykü Helvacı bebek için hazırlanan raporda ise tıp kurallarına uygun olmayan eylemler ve/veya ihmallerle bebeğin ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu, zamanında uygun tanı ve tedavi yapılması durumunda bebeğin kurtulma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Raporda, bebek Serdarova’nın ölümünün tıp kurallarına uygun yürütülmeyen tanı, takip ve tedavi süreci ve resüsitasyon ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, tanı, takip ve tedavi sürecinin tıp kurallarına uygun olarak yürütülmesi halinde doğum sonrasında kalp anomalisi tespit edilen bebeğin kurtulma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

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Hazırlanan tüm raporların sonunda şu ifadelere yer verildi:

DR. FIRAT SARI HEPSİNDEN SORUMLU BULUNDU

“Bebeklerin 112 sevk sistemini baypas ederek uygun olmayan koşullarda takip ve tedavi süreci yürütülen hastanelere sevkini organize eden kişi/kişiler ile hastane yenidoğan yoğun bakım servislerinin işletilmesi amacıyla devredilmesinin, doktorların bilgisi olmadan yenidoğan bebeklerin orderlarının hemşireler tarafından düzenlenmesinin, doktorların günlük hastanelere gelerek vizit yapmamasının, epikrizlerin hastane dışında doktor olmayan kişiler tarafından yazılmasının, bebekler adına çekilmiş grafilerin başka bebeklere çekilen grafilerle yer değiştirilmesinin, kan gazlarının şablonlara göre epikrize uygun olacak şekilde çıkarılmasının, laboratuvar değerleriyle oynanmasının, yoğun bakımda çalışma yetkisi olmayan kişilerin yoğun bakımlarda çalıştırılmasının, yoğun bakım şartlarının 3’üncü düzey yoğun bakım şartlarını taşımadığı halde 3’üncü düzey yoğun bakım gibi gösterilerek yenidoğan bebeklerin yatırılmasını sağlayıp uygun olmayan koşullarda yürütülen takip ve tedavi sürecini organize eden Uzm. Dr. Fırat Sarı’nın da tıbben sorumlu olduğu belirtildi.